منى زكي: الخلفة بعد الأربعين صعبة.. ومش ضامنة هعيش لولادي قد إيه

وصفت الفنانة منى زكي تجربة إنجابها بعد الأربعين، بـ«الصعبة والمخيفة»، موضحةً أن السبب الأبرز في ذلك يرجع لعدم معرفتها الوقت المتبقي من حياتها والمراحل التي ستعيشها مع أبنائها الصغار: «إنت مش ضامن هتعيش ليهم قد إيه وهتوصل معاهم لأي مرحلة، ونفسك تديهم كل حاجة لأنك مش عارف الوقت ده قد ايه».

منى زكي: أنجبت سليم ويونس بعد فترة طويلة لي لي

وقالت منى زكي، في تصريحات تلفزيونية، إنها لديها ولدان أنجبتهما بعد فترة طويلة من ولادة ابنتها الكبرى لي لي، الأول سليم يبلغ من العمر 9 سنوات، وهو شخص مهذب وحساس وذوق، أما الطفل الثاني يونس البالغ من العمر 7 سنوات «بلطجي»، على حد تعبيرها، وتابعت: «ردود أفعاله غير متوقعة وكان عندي صعوبة فعلا في التعامل معاه، ورحت لمتخصصين عشان يقولولي اتعامل معاه إزاي، هو شخصيته مختلفة وكنت محتاجة اتعلم أتعامل معاه إزاي».

منى زكي: محمد ياسين أنقذني من ترك التمثيل

وكشفت الفنانة منى زكي أن هناك لحظة مرت عليها فكرت فيها في ترك التمثيل، وكانت تلك الفترة قبل مشاركتها في مسلسل أفراح القبة، قائلة: «قبل ما يتعرض عليا أفراح القبة كنت قاعدة في البيت حوالي سنتين ونص، وكان بيتعرض عليا حاجات مش عجباني كنت وقتها على وشك أني افتح سبا، ولكن أستاذ محمد ياسين عرض علي أفراح القبة وأنقذني»