عمرو وهبة: أتمنى العمل مع منى زكي.. وأكره «الاسترجال» في المرأة

قال الفنان عمرو وهبة، إنّ أكتر صفة تجذبه في زوجته سلمى هي الجدعنة وخفة الدم، مشيرًا إلى أنّ اكثر الصفات التي لا يحب وجودها في المرأة هي «الاسترجال».

رأيه عن الفنانة منى زكي

وأضاف «وهبة»، خلال حواره ببرنامج «الحكاية فيها هي» تقديم الإعلامية شيماء حافظ على الردايو 9090: أنه يتمنى العمل مع منى زكي، وإصفًا إياها بأنّها صاحبة، الموهبة العظيمة والناجحة في مجالها.

وأردف أنّ أعمال الفنانة منى زكي متنوعة ومختلفة، وهي لديها القدرة على تقديم كل الألوان والأدوار.

وعلّق على مقولة «حظ الرجال أكبر في مجال التمثيل والنجومية والشهرة من السيدات»، قائلا إن ذلك لم يعد موجودًا حاليًا، بل كان في الأزمنة الماضية، ولكن ليس بصورة كبيرة، وخير دليل على ذلك الفنانة سعاد حسني ونادية لطفي وفاتن حمامة وشادية، أمّا حاليًا توجد منى زكي وهند صبري وياسمين عبدالعزيز، وغيرهن من الأسماء التي تحمل دور البطولة بمفردها، ولهن جمهور كبير يقبل على أعمالهن سواء أفلام أو مسلسلات، مثلما نشاهد كريم عبدالعزيز، وأحمد عز وغيرهما.

عمرو وهبة ينصح الفتيات

ووجه عدة نصائح للفتيات، أهمها عدم الاعتماد على أحد، أو خسارة الأهل من أجل أي شخص، إضافة إلى عدم ترك عملها لأي سبب، مؤكدًا ضرورة استقلالية المرأة وتطوير ذاتها باستمرار.