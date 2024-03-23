ساعات قليلة وينطلق إفطار اليوم الثالث عشر من أيام شهر رمضان المبارك 2024، وعليه ينتظر المواطنون معرفة موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم السبت 23-3-2024، من أجل صلاة أذان المغرب في موعده الصحيح والإفطار في التوقيت المناسب.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم السبت 23-3-2024، وذلك وفقاً لإمساكية مواقيت الصلاة بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية.

موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم

ويكون موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم مع الساعة 6:14 مساء بزيادة دقيقة عن اليوم الماضي من شهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب اليوم في الإسكندرية السبت 23-3-2024

ويعد موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم السبت 23-3-2024 هو موعد أقل نسبياً بالمقارنة بالمواعيد الأخرى إذ يتأخر موعد صلاة المغرب يوميا حتى نهاية الشهر الكريم.

موعد صلاة المغرب في الإسكندرية اليوم

وبذلك يكون موعد صلاة المغرب في الإسكندرية اليوم في الساعة 6:14 مساءاً وتفتح المساجد أبوابها لاستقبال المصلين.

موعد الإفطار اليوم في الإسكندرية السبت 23-3-2024

ويكون موعد الإفطار اليوم في الإسكندرية بحلول غروب اليوم السبت 23-3-2024 بالتحديد مع بدأ صلاة المغرب في الساعة 6:14 مساء.