موعد إجازة شم النسيم 2024.. راحة رسمية للقطاعين العام والخاص

حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية موعد إجازة شم النسيم 2024، إذ يُعد من المواعيد التي ينتظرها جميع فئات الشعب، للاحتفال به مع ذويهم، سواء بالخروج للتنزه في الحدائق المفتوحة، أو بتناول الأطعمة الخاصة بهذه المناسبة، لأنه عيد مصري قديم يرتبط بعادات حافظ عليها المصريون، كما يوافق اليوم التالي لعيد القيامة المجيد.

حدّد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية‏ أبرز الظواهر الفلكية في الفترة المقبلة، وبحسب الدكتور أشرف تادرس الأستاذ بالمعهد موعد الاعتدال الربيعي، سيكون يوم 20 مارس الجاري، وهو اليوم الذي تتساوى فيه عدد ساعات الليل وعدد ساعات النهار بـ12 ساعة لكل منهما.

موعد إجازة شم النسيم 2024

كما سيكون موعد إجازة شم النسيم 2024، يوم الاثنين الموافق 6 مايو المُقبل، وهي إجازة رسمية للعاملين في الدولة، وطبقا لقانون العمل تكون مدفوعة الأجر للقطاعين الحكومي والخاص.

موعد إجازة شم النسيم 2024

وتشهد هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وهي الحالة التي تستمر سنويًا حتى موعد شم النسيم 2024، وهو عيد مصري قديم، يحتفل به المصريون، وسيحصل الموظفون على إجازة رسمية قبل أيام من شم النسيم، وستكون يوم الأربعاء 1 مايو بمناسبة عيد العمال.