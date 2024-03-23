بعد عقد قرانها أمس.. 7 معلومات عن الفنانة ريم سامي

في جو عائلي تسوده الفرحة والسعادة، احتفلت الفنانة ريم سامي، شقيقة المخرج محمد سامي، بعقد قرانها مساء أمس الجمعة، على رجل الأعمال محمد المغازي بحضور الأصدقاء والأقارب.

ونالت إطلالتها الرقيقة إعجاب رواد وسائل التواصل الاجتماعي، إذ ظهرت بفستان أنيق ومميز، ونستعرض فيما يلي 7 معلومات عن الفنانة ريم سامي، وفقا لموقع السينما.

عقد قران الفنانة ريم سامي

أظهرت صور وفيديوهات عقد القران سعادة الحضور أثناء توقيع الفنانة ريم على وثيقة الزواج، وبدأ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تداول عدد من الصور والفيديوهات متمنين للعروسين حياة سعيدة، فمن هي الفنانة ريم سامي؟.

7 معلومات عن الفنانة ريم سامي

ريم سامي هي ممثلةُ مصرية وُلدت بمحافظة القاهرة في 10 يوليو عام 1990.

تخرجت ريم سامي من الجامعة البريطانية بالقاهرة.

هي شقيقة المُخرج المصري محمد سامي.

بدأت مسيرتها الفنية في عام 2018 حين شاركت في مسلسل للحب فرصة أخيرة.