بعد عقد قرانهما.. من هو محمد المغازي زوج ريم سامي؟

احتفلت الفنانة الشابة، ريم سامي، شقيقة المخرج محمد سامي، بعقد قرانها، مساء أمس، في حفل عائلي ضم الأقارب والأصدقاء، داخل منزلها.

ولم تنظم ريم سامي، حفل زفاف، بل اكتفت بحفل بسيط، وظهرت بإطلالة رقيقة، مرتدية فستان أبيض مميز ومختلف، وعقد القران الشيخ خالد الجندي.

وسرعان ما بدأ البحث عن إطلالة عقد القران، وهوية العريس، ويرصد «الوطن» بعض المعلومات عنه، وفقًا لحسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي.

من هو محمد المغازي زوج ريم سامي؟.. من خارج الوسط الفني

- اسمه محمد المغازي.

- في العقد الثالث من عمره.

- رجل أعمال من خارج الوسط الفني.

- يفضل الخصوصية ويتابعه نحو 800 متابع فقط على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، ولم يضم حسابه سوى 47 صورة فقط.

- أعلن خطبته على ريم سامي في يناير الماضي، تحديدًا بعد انفصالها عن خطيبها السابق رجل الأعمال محمد هيمن، بـ6 أشهر.

من هي ريم سامي؟

ريم سامي، فنانة مصرية، شقيقة المخرج محمد سامي، وزوجة شقيقها الفنانة مي عمر، ظهرت في العديد من الأعمال؛ على رأسها مسلسل «البرنس»، مع الفنان محمد رمضان، كما شاركت في مسلسل «نسل الأغراب»، مع الفنان أحمد السقا وأمير كرارة، ومسلسل «ولد الغلابة» مع أحمد السقا.