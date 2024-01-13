بعد خطبتها.. رحلة ريم سامي من الجامعة البريطانية إلى شاشات الدراما

احتفلت ريم سامي، شقيقة المخرج محمد سامي، ليلة أمس، بخطبتها على شاب من خارج الوسط الفني، يُدعى محمد المغازي، وجرى الاحتفال في أجواء عائلية.

وكان ضمن الحضور الفنانة مي عمر- زوجه المخرج محمد سامي- والفنان تامر حسني، وقد أثارت «ريم» إعجاب الجمهور بإطلالتها الجذابة، كما انهالت عليها التعليقات التي تحمل الكثير من التهنئة والمباركات.

وظهرت ريم سامي بإطلالة جعلتها تبدو قريبة الشبه من الفنانة مي عمر، ما أثار حيرة الجمهور عن شقية المخرج محمد سامي، لذا نقدم في هذا التقرير معلومات عنها.

مسيرة ريم سامي

تُعد ريم سامي شقيقة للمخرج محمد سامي زوج الفنانة مي عمر، تخرجت «ريم» في الجامعة البريطانية بالقاهرة، وشاركت في عدد من الأعمال الدرامية، بدأت مسيرتها الفنية في عام 2018 من خلال مسلسل «للحب فرصة أخيرة»، الذي قدمته بجانب الفنانة داليا البحيري، ثم توالت عليها الأعمال، إذ شاركت شقيقها في عدة أعمال أبرزهم «البرنس» و«نسل الأغراب».

أعمال ريم سامي

شاركت ريم سامي في عدد من الأعمال الدرامية، وكان من أشهر أعمالها مسلسل «البرنس»، الذي جسد بطولته محمد رمضان، إلى جانب مجموعة من نجوم الفن الكبار، وجرى طرحه في شهر رمضان عام 2020، كما لأنه يُعد الانطلاقة الحقيقة لـ «ريم» في المجال الفني، إذ أنها شاركت بعده في عدة أعمال منها «نسل الأغراب»، و«ماما غنيمة»، و«جميلة»، كما أنها تشارك الآن في مسلسل «حدوتة منسية»، إلى جانب الفنانة سوسن بدر.