الصور الأولى من عقد قران الفنانة ريم سامي

احتفلت الفنانة الصاعدة ريم سامي، شقيقة المخرج محمد سامي، بعقد قرانها، على شاب من خارج الوسط الفني، يُدعى محمد المغازي، خلال الساعات الماضية، في حفل عائلي مُبهج داخل منزلها.

وظهرت العروس، ريم سامي، شقيقة محمد سامي، بفستان أبيض، «تايبسيت»، مزين بـ«الريش والفورير»، طويل وبأكمام طويلة، مع تسريحة شعر ويفي، مرفوعة بشكل إنسيابي وكلاسيكي.

كما اعتمدت ريم سامي على الأقراط الألماسية، والمكياج الترابي، بألوان النود الشهيرة، بينما ظهر العريس ببدلة سوداء كلاسيك.

الصور الأولى من عقد قران ريم سامي شقيقة محمد سامي

ولم تعقد ريم سامي حفلًا كبير للزفاف، خاصة وإننا في شهر رمضان المبارك، بل احتفلت وسط ذويها، وبعض الفنانين، والاصدقاء، وعقد القران الشيخ خالد الجندي.

وفي يناير الماضي، احتفلت ريم بخطبتها على شاب من خارج الوسط الفني، يُدعى محمد المغازي، وجرى الاحتفال في أجواء عائلية.

أعمال ريم سامي

وشاركت ريم سامي في عدد من الأعمال الدرامية، وكان من أشهر أعمالها مسلسل «البرنس»، أمام محمد رمضان، في شهر رمضان عام 2020، كما شاركت بعده في عدة أعمال منها «نسل الأغراب»، و«ماما غنيمة»، و«جميلة».