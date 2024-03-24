«الصحة» توجه رسالة للمرضعات بشأن انتقال الأدوية للأطفال

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة تحت عنوان «هام» للسيدات المرضعات، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة الأمهات، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة والعامة، والبعد عن السلوكيات الخاطئة.

5 معتقدات يجب التعرف عليهم للسيدات المرضعات

وجاءت الرسالة التي تحمل عنوان «هام» لتصحيح مجموعة من المعتقدات الخاطئة لدي السيدات المرضعات على النحو التالي:-

- «مش شرط إن أي دواء موجود في الدم هيتنقل للطفل من لبن الرضاعة».​

- بعض الأدوية تظهر في لبن الأم بمستويات منخفضة، ولا يشترط أن تشكل أي خطورة حقيقية على الأطفال.​

- في حالات استثنائية يكون تركيز الأدوية في لبن الأم كبير.​

- لابد من التعامل مع كل دواء بشكل منفرد، «نشوف إذا كان في منه خطر ولا لأ، وطبعًا عمر الطفل وصحته بتفرق كتير في درجة تأثره بالأدوية اللي ممكن تظهر في لبن الأم».​

ضرورة استشارة الطبيب أوالصيدلي

ونصحت وزارة الصحة والسكان السيدات المرضعات، بضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي باعتبارهم مصدر موثوق به، لافتة إلى انه جرى الخط الساخن لوزارة الصحة 105 يوفر الرد على كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة.