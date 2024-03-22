وزير الصحة الأسبق: إصابة إمام عاشور قد تحتاج أكثر من شهرين للتعافي منها

كشف الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، استشاري العظام، تفاصيل الحالة الصحية المبدئية للاعب امام عاشور، لاعب النادي الأهلي، قائلا إنه تعرض لإصابة شديدة في منطقة أسفل عظمة الترقوة، وُنقل إلى أحد مستشفيات العاصمة الإدارية الجديدة وفقا للجهاز الطبي للمنتخب المصري، وهذه الإصابة قد تكون بسيطة وقد تكون شديدة وحتى الآن تبدو قوية.

العدوي: مدة التعافي من كسر الترقوة

وتابع وزير الصحة الأسبق في حديثه لـ«الوطن»، أن الكسر في عظمة الترقوة عادة يستغرق التعافي منه في حال عدم اللجوء إلى عملية من 3 أسابيع إلى 6 للأطفال، وفي الكبار تستغرق أكثر من شهرين على الأقل، ولكن في حال الخضوع لعملية جراحية، تختلف الإجراءات الطبية بشكلٍ تام، متمنيا له الشفاء في أسرع وقت، مشيدا بمهارات اللاعب التي ظهرت في النادي الأهلي بشكل ملحوظ.

إصابة إمام عاشور أمام نيوزيلندا

وأضاف وزير الصحة الأسبق أن إمام عاشور في حال عدم حصوله على الرعاية الطبية الكاملة قد تحدث له مضاعفات صحية كبيرة، لذلك نقله الفريق الطبي بشكل عاجل إلى أقرب مستشفيات العاصمة الإدارية.

وتعرض إمام عاشور لإصابة في عظمة الترقوة خلال مشاركته في مباراة نيوزيلندا، بافتتاح كأس عاصمة مصر، المقامة على استاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر غيابة عن اللعب خلال الفترة القليلة القادمة مع النادي الأهلي .