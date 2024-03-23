مواعيد امتحانات شهر مارس بالمعاهد الأزهرية الابتدائية في الإسكندرية

أعلنت إدارة التعليم الابتدائي التابع للإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، جدول اختبارات شهر مارس للصفوف «الرابع والخامس والسادس الابتدائي» للعام الدراسي 1445 هـ - 2023 / 2024 م، والتي تبدأ غدًا الأحد الموافق 24/ 3/ 2024 وتنتهي الخميس الموافق 28/ 3/ 2024م.

وتقدم «الوطن» جدول امتحانات شهر مارس في المعاهد الأزهرية بالإسكندرية الابتدائية وفقا للإعلان الرسمي اليوم.

أزهرية الإسكندرية: متابعة العملية التعليمية بشكل جيد خلال شهر رمضان

من جانبه، قال مصطفى بهي، ، مدير إدارة التعليم الابتدائي، إن إدارة التعليم الابتدائي كثفت متابعاتها للمعاهد الابتدائية، الصباحية منها والمسائية، في إطار خطة المتابعة المستمرة للعملية التعليمية، تحت إشراف أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، وذلك لضمان سير العملية التعليمية بشكل جيد خلال شهر رمضان المبارك.

أزهرية الإسكندرية: الاختبارات تتم دون تعطيل للدراسة

وأشار أن الاختبارات تجرى دون تعطيل الدراسة، وتتم فيما تم الانتهاء منه خلال الشهر.

جدول امتحانات مارس للمعاهد الأزهرية بالإسكندرية

ويبدأ جدول امتحانات مارس للمعاهد الأزهرية بالإسكندرية غدا الأحد بمادتي القرآن الكريم والتربية الإسلامية وتختتم الخميس بمادتي اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع.