تصدير 43 ألفا و311 طن بضائع متنوعة من ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانًا إعلاميًا، أكد فيه أن الميناء استقبل خلال 24 ساعة الماضية 7 سفن، بينما غادرت 8 سفن، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 41 سفينة.

حركة الصادرات والواردات

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 34311 طنا، تشمل 1570 طن رمل، و3140 طن يوريا، و1500 طن كسب فول صويا، و2120 طن مولاس، و10228 طن كلينكر، و160 طن كحول، و393 طن بطاطس، و15200 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 50747 طنا، تشمل 20566 طن قمح، و6400 طن خردة، و3828 طن فول، و3553 طن حديد، و1350 طن ذرة، و689 طن خشب زان، و790 طن كسب عباد شمس، و5560 طن كسب فول صويا، و6480 طن بضائع متنوعة، و3673 رأس ماشية (عجول تسمين)، بإجمالي وزن 1531 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1135 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 795 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3406 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب والحبوب

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 69330 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 131087 طنًا.

كما غادرت 3 قطار بحمولة إجمالية 3821 طن قمح متجهة إلى صوامع بني سويف وشبرا وكوم أبو راضي، وقطار آخر، بعد أن فرّغ 25 حاوية 40 قدم قادمة من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4215 شاحنة.