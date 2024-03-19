مصر تتسلم 10 آلاف طن قمح من أوكرانيا عبر ميناء دمياط البحري

أعلنت هيئة ميناء دمياط أنَّ الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادرت 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 39 سفينة، منها السفينة «ROYAL O» والتي ترفع علم بالو ويبلغ طولها 157 مترا وعرضها 25 مترا القادمة من أوكرانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ10768 طنا من القمح لصالح القطاع الخاص.

حركة الصادر من البضائع

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 3442 طنا تشمل 905 طن ملح معبأ و1673 طن رمل صب و150 طن كلينكر و714 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 33427 طنا تشمل 11060 طن قمح و8274 طن خردة و2112 طن حديد و1000 طن زيت طعام و5422 ذرة و752 طن خشب زان و3620 طن سكر و497 فول صويا و2092 رأس ماشية «عجول تسمين» بإجمالي وزن 690 طن.

حركة الصادر من الحاويات

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 555 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 224 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 618 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 65612 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 120647 طنًا.

كما غادر قطارين بحمولة إجمالية 3622 طن قمح متجهان إلى صوامع كوم أبو راضي والقليوبية وإمبابة، وقطار آخر بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدما قادم من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4954 شاحنة.