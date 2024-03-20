ميناء دمياط يستقبل 63 ألف طن قمح من روسيا

تسلمت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 63 ألف طن قمح قادمة من روسيا، عبر ميناء دمياط، بحسب بيان هيئة الميناء، إذ وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة، منها السفينة «SEA POWER 1» والتي ترفع علم مالطا، وعلى متنها حمولة القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

حركة الصادرات وصلت 12 الف طن

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 12 ألفا و288 طن، تشمل 2095 طن ملح معبأ، و1100 طن رمل معبأ و1100 طن رمل صب و520 طن كحول و4830 طن كلينكر و393 طن بطاطس و2250 طن بضائع متنوعة.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 33 ألفا و830 طنا، تشمل 8089 طن قمح و8294 طن خردة و3733 طن حديد و2336 طن زيت طعام و7953 ذرة و1162 طن خشب زان و980 طن سكر و213 فول صويا و3244 رأس ماشية «عجول تسمين» بإجمالي وزن 1070 طنا.

عدد الحاويات

وبلغت حركة الوارد من الحاويات 170 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 454 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 56 ألفا و585 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 122 ألفا و194 أطنان، كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 4891 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي وشبرا والفيوم و2 قطار بعد أن فرغا عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5721 شاحنة.