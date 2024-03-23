حدث آخر 10 سنوات.. إجراءت حاسمة لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية

قامت وزارة التنمية المحلية بالمساهمة بشكل كبير وفعال في عدد من المبادرات الحكومية في ظل توجيهات القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية، ومن أبرز الأنشطة التي قامت بها الوزارة مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية المشاركة في المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة حيث تم زراعة 7.7 مليون شجرة من خلال الوزارة والمحافظات بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه، وشراء 110 أتوبيسات تعمل بالكهرباء لتحديث أسطول النقل العام بمحافظتي القاهرة والإسكندرية بتكلفة 600 مليون جنيه مع العمل على إحلال وتجديد 2262 أتوبيس بتكلفة 1.2 مليار للعمل بالغاز الطبيعى.

التوازن البيئي

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية إن الوزارة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية تعمل على تبني مشروعات تساهم في التخلص من التغيرات المناخية وعودة التوازن البيئي والتحكم في الانبعاثات الكربونية والاحتباس الحراري، والعمل على زراعة 100 مليون شجرة، واستخدام الأتوبيسات الكهربائية في منظومة النقل، وإحلال وتجديد الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، إضافة إلى متابعة مبادرة المشروعات الخضراء الذكية لعام 2022.

منظومة النظافة الجديدة

وأشار إلى شراء معدات جديدة لدعم منظومة النظافة الجديدة، فضلاً عن استكمال رفع تراكمات تاريخية، والعمل على تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة خلال 7 سنوات بالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث تم خلال العام الماضى من زراعة 7.7 مليون شجرة من خلال وزارة التنمية المحلية والمحافظات.

وأوضح أنه لمواجهة التلوث تم شراء 110 اتوبيس يعمل بالكهرباء تم توزيعهم لتحديث أسطول النقل العام بالقاهرة والعمل على إقامة محطات شحن الأتوبيسات بالكهرباء للحفاظ على البيئة وتقليل تلوث الهواء والصحة العامة للمواطنين.

وقال وزير التنمية المحلية إنه جار العمل على إحلال وتجديد الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار على مراحل ، حيث يبلغ عدد الأتوبيسات التي سيتم تعديلها 2262 أتوبيساً بتكلفة 1.2 مليار جنيه .

نشرالوعى

وأشار إلى أن وزارة التنمية المحلية تعمل على توجيه جميع المحافظات بنشر الوعي بأهمية مواجهة مخاطر تغير المناخ من خلال إيجاد حلول عملية يمكن تطبيقها على أرض الواقع تساعد على التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ.