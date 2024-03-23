إقبال كثيف على التصويت في انتخابات نقابة المحامين بالدقهلية

انطلقت اليوم انتخابات نقابة المحامين في محافظة الدقهلية، والتي شهدت إقبالًا من المحامين من أجل المشاركة في التصويت على 21 مرشحًا على مقعد استئناف المنصورة في محافظة الدقهلية.

انتخابات نقابة المحامين في محافظة الدقهلية

وبلغ عدد اللجان الفرعية التي تستقبل المحامين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات نحو 13 لجنة فرعية، وشهدت اللجان إقبالاً كثيفاً منذ الساعات الأولى لبدء التصويت، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء تحت إشراف قضائي كامل.

تفاصيل انتخابات نقابة المحامين بالدقهلية

وحاءت تفاصيل انتخابات نقابة المحامين في محافظة الدقهلية كالتالي:

- 15 مرشحًا على منصب النقيب العام.

- 253 مرشحًا على مقاعد العضوية، منهم 21 مرشحًا على مقعد استئناف المنصورة لاختيار 25 عضوًا.

- 3 مرشحين على مقاعد الإدارات القانونية.

إجراءت أمنية مشددة

وتم عمل كافة الإجراءات الأمنية المشددة أمام لجان انتخابات نقابة المحامين في محافظة الدقهلية ومكثفة على عمليات تنظيم الانتخابات من قبل النقابة الفرعية.

موعد غلق صناديق الاقتراع

وتستقبل اللجان المحامين للمشاركة في الانتخابات على مدار اليوم السبت، ليتم غلق صناديق الاقتراع الساعة 5 مساء بعد استمرار التصويت نحو 8 ساعات بدأت من الساعة 9 صباحًا.