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دراما المتحدة

ضبط 16 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
02:19 م | السبت 23 مارس 2024
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 16519 مخالفة مرورية متنوعة، بينها المخالفات التالية:

472 مخالفة السير بدون تراخيص.

36 دراجة نارية مخالفة.

10451 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

21 مخالفة موقف عشوائي.

289 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

7 مخالفات شروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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