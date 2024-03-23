برلماني: مصر تغيرت للأفضل خلال 10 سنوات من عهد الرئيس السيسي

قال النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ إن ما أنجزته القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي خلال 10 سنوات تصعب الإحاطة به في تصريح واحد، فقد شهدت مصر طفرة زراعية وصناعية وتجارية وسياحية وعمرانية، وانطلاقة نحو الجمهورية الجديدة بكل ما تعنية الكلمة من معنى.

10 سنوات من عهد الرئيس السيسي

وأوضح «أبو عايشة» في بيان له اليوم، أن 10 سنوات من عهد الرئيس السيسي غيرت مصر تماما، وقضت على الإرهاب وأعادت لها الاستقرار وريادتها العربية والعالمية وتأسيس الجمهورية الجديدة، لافتا أن الرئيس السيسي استطاع توسعة الرقعة الزراعية وإنشاء البنية التحتية والأساسية اللازمة للاستثمار وتطوير الأنشطة البشرية، وإنشاء العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وعشرات المدن الجديدة.

طفرة صحية في عهد الرئيس السيسي

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى حدوث طفرة صحية والقضاء على فيروس سي وقوائم الانتظار وغيرها، والقضاء على المناطق الخطرة والعشوائيات، مؤكدا أن حجم إنجازات الرئيس السيسي لا يمكن الاختلاف عليه أو التشكيك فيه لأنه موجود على أرض الواقع.

وأكد أن مصر تبدأ مرحلة جديدة مع الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، والجميع يثق أنها ستكون كلها خير وعمران، مع مواصلة المشاريع العملاقة والضخمة وتغيير وجه مصر للأفضل.