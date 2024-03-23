انتخابات نقابة المحامين في محافظة كفر الشيخ.. 9 آلاف عضو يدلون بأصواتهم

تشهد انتخابات نقابة المحامين في محافظة كفر الشيخ، إقبالًا متوسطًا، وهي تجري تحت إشراف قضائي كامل، برئاسة المستشار أحمد راضي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بطنطا، والمستشار عبد الوهاب صقر، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بطنطا.

انتخابات نقابة المحامين في محافظة كفر الشيخ

وتجرى انتخابات نقابة المحامين في محافظة كفر الشيخ بـ16 لجنة فرعية بالمحاكم يترأس كل لجنة مستشار، ومن لهم حق التصويت 9 آلاف و102 محامي على مستوى محافظة كفر الشيخ، حيث تجري الانتخابات على منصب النقيب العام، وأعضاء مجلس الإدارة، بالنقابة العامة على مستوى الجمهورية.

9 آلاف محامِ يدلون بأصواتهم في 16 لجنة فرعية

وقال فراج زعفان، نقيب المحامين بكفر الشيخ، إنّ أعضاء الجمعية العمومية للمحامين بكفر الشيخ ممن لهم حق التصويت على مستوى المحافظة يبلغ 9 آلاف و102 محامي، وأنّ الانتخابات تجري من خلال 16 لجنة بمختلف المحاكم وتحت إشراف قضائي كامل من النيابة الإدارية، لافتاً أنّ الانتخابات من 9 صباحاً وحتى 5 مساءً، ثم بعد ذلك تتم عملية الفرز، ويتم إعلان النتيجة عن طريق اللجنة العامة بالقاهرة.

وأكد «زعفان»، أنّ انتخابات نقابة المحامين في محافظة كفر الشيخ تتم بحرية تامة دون أي توجهات لصالح أحد أو ضد أحد، مشيراً إلى أنّ عملية التصويت كانت ضعيفة في بداية التصويت بسبب الصيام، ثم بدأت في الزيادة.