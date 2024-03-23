موعد إعادة مسلسل مسار إجباري على قناة cbc الحلقة 13.. ما سر صفوت مصباح؟

أحداث شيقة شهدها مسلسل مسار إجباري بعد خروج محمود نور في دور الدكتور صفوت مصباح، من السجن والحكم ببرائته، بعد تقديم المحامي مجدي حشيش مقطع صوتي كدليل براءة، وبعد أن ذهب صفوت لأحمد داش في دور حسين وعصام عمر في دور علي ليشكرهم على مساعدتهم له، هددهم في الحلقة الماضية بفضح أمر رشوة والدهم إذا تحدثوا في القضية مرة أخرى، لنتابع في الحلقة القادمة ما سيحدث، ما يجعل متابعي المسلسل يهتمون بمعرفة موعد مسلسل مسار إجباري على قناة cbc الحلقة 13.

موعد مسلسل مسار إجباري على قناة cbc الحلقة 13

وعن موعد مسلسل مسار إجباري على قناة cbc الحلقة 13، فيجري عرض الحلقة الساعة 6:05 مساء، ليكون موعد إعادتها الساعة 9:45 صباحًا.

ويجري عرض مسلسل مسار إجباري على العديد من القنوات الأخرى، مثل القناة الأولى المصرية ليكون موعد إعادة الحلقة عليها في تمام الساعة 11 من صباح اليوم التالي، وعلى قناة CBC دراما، في تمام الساعة 6:00 صباحًا و3:00 مساء.