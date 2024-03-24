سعر الريال السعودي اليوم الأحد 24-3-2024 في البنوك

شهد سعر الريال السعودي اليوم الأحد 24-3-2024 استقرارا ملحوظا خلال بداية التعاملات الصباحية، وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم في البنوك، وفقا لآخر تحديث لأسعار العملات عبر المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم نحو 12.43 جنيه للشراء، و 12.47 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 12.43 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع نحو 12.46 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

استقر سعرصرف الريال السعودي في بنك مصر اليوم عند 12.45 جنيه للشراء، 12.48 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

لامس سعر الريال السعودي في بنك البركة اليوم نحو 12.15 جنيه للشراء، 12.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية إلى نحو 12.4 جنيه للشراء، 12.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي اليوم نحو 12.43 جنيه للشراء، 12.45 جنيه للبيع.