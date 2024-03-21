سعر الريال السعودي اليوم الخميس 21-3-2024 في البنوك

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 21ـ3ـ2024، خلال التعاملات الصباحية في البنوك العاملة في السوق المصرية، حيث سجل سعره في البنك المركزي المصري 12.53 شراء، و12.55 بيع، ترصد «الوطن» في السطور التالية سعر الريال السعودي وفقا لآخر تحديث لمواقع البنوك.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 12.53 شراء، و12.55 بيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 12.53 شراء، و12.56 بيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

سجل سعر الريال السعودي في بنك القاهرة 12.54 شراء، و12.57 بيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 12.51 شراء، و12.57 بيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي 12.57 شراء، و12.6 بيع.