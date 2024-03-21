«التنسيق الحضاري»: إعادة إحياء شارع النبي دانيال بالإسكندرية (صور)

أعلن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة تفاصيل تطوير شارع النبي دانيال بالإسكندرية بالتعاون مع المحافظة، في إطار دور الجهاز القومي للتنسيق الحضاري في الحفاظ على التراث المعماري والعمراني والحفاظ على الصورة البصرية في الفراغات العامة.

وحسب بيان الجهاز القومي للتنسيق الحضاري: تقوم محافظة الإسكندرية بمشروع تطوير وإحياء شارع النبي دانيال بالتعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري استكمالاً لمشروعات الجهاز في المحافظة، وتكاملاً مع خطته في الحفاظ على تراث المدينة ومناطقها المتميزة.

إحياء شارع النبي دانيال

وأوضح الجهاز القومي للتنسيق الحضاري أن المشروع يهدف إلى إعادة إحياء شارع النبي دانيال كمحور ثقافي وحضاري هام، حيث يعد شارع النبي دانيال مركزا ثقافيا مهما بالإسكندرية كما يعد مجمعا للأديان، من خلال الحفاظ على المباني التراثية المتميزة الموجودة به وعددها 15 وصيانتها وإزالة كافة التعديات بها.

كما يهدف المشروع إلى تحسين بيئة المشاة من خلال توفير ممرات آمنة ومريحة، وإزالة التشوهات البصرية من واجهات المباني ويهدف المشروع إلى التأكيد على أهمية الوحدة الكلية والبناء المتجانس وتأكيد الشخصية المعمارية والتاريخية للشارع.

تنمية الخصائص الفنية العمرانية للشارع

وذكر الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، أنه يتم تنمية الخصائص الفنية العمرانية للشارع وإظهار وتقوية التتابعات الفراغية والبصرية، وحماية الطابع الثقافي للشارع، حيث يعتبر الشارع مقصداً للطلاب والباحثين والمثقفين بالإسكندرية، وتم العمل على المشروع من خلال عدة محاور فالمحور الأول هو تطوير العقارات المطلة على الشارع وإزالة كافة التعديات على الواجهات الخارجية لضمان عودة المباني لحالتها الأصلية ترميم واجهات المباني الموجودة بالشارع وصيانتها.

وأوضح أنه يتمت إزالة كافة التعديات على واجهات الدور الأرضي «المحال التجارية»، اللافتات الخاصة بها وفق اشتراطات التنسيق الحضاري لتلائم الطابع المعماري للشارع، وتفعيل دور شركاء التنمية لإدارة كل عقار وضمان المتابعة والصيانة المستمرة، عبر إزالة كافة التعديات في الفراغ العام، ورفع كفاءة الفراغ وجعله مركز جذب لاستضافة أنشطة وفعاليات مختلفة.

وتابع أنه يتم وضع منظومة من عناصر الفرش المميزة «وحدات إضاءة – سلال قمامة – لافتات إرشادية» تتناسب مع الطابع العام للشارع، وجعل الأولوية لحركة المشاة عبر تحويل أجزاء من الشارع للمشاة فقط، وتمت معالجة أكشاك بيع الكتب بأسلوب حضاري مناسب لا يعوق حركة المشاة، مع استغلال الممرات بين المباني لخلق فراغات مميزة تلائم الطابع المعماري للشارع.

كما يتم العمل على ربط الفراغ بالسياق العمراني المحيط وتكامله مع الاستخدامات القريبة، وتطوير الفراغ كمشروع نموذجي يُمكن تكراره في مناطق مُختلفة من الإسكندرية، وجاري العمل بالمرحلة الثانية للمشروع التي تبدأ من تقاطع طريق الحرية وتنتهي عند تقاطع الشارع مع شارع صلاح مصطفى بطول 230 مترا.