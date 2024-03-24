أسعار العملات اليوم الأحد 24-3-2024 بمختلف البنوك 

شهدت أسعار العملات اليوم الأحد 24-3-2024 حالة من الاستقرار في مختلف البنوك، خلال بداية التعاملات اليومية، وترصد «الوطن» أسعار العملات اليوم من خلال السطور التالية.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الأحد 24-3-2024 في البنك المركزي المصري نحو 46.74 جنيه للبيع، و46.60 جنيه للشراء.

وجاء سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 59.69 جنيه للبيع، و59.49 جنيه للشراء.

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري حوالي 152.10 جنيه للبيع، و151.60 جنيه للشراء.

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 12.73 جنيه للبيع، و12.68 جنيه للشراء.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد 24-3-2024 في البنك الأهلي المصري نحو 46.72 جنيه للبيع، و46.62 جنيه للشراء.

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 59.21 جنيه للبيع، و58.67 جنيه للشراء.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 151.93 جنيه للبيع، 151.14 جنيه للشراء.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 12.72 جنيه للبيع، و12.70 جنيه للشراء.

أسعار العملات اليوم في بنك مصر

جاء سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد 24-3-2024 في بنك مصر حوالي 46.8 جنيه للبيع، و46.7 جنيه للشراء.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك مصر نحو 59.91 جنيه للبيع، و59.43 جنيه للشراء.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر حوالي 152.44 جنيه للبيع، و152.01 جنيه للشراء.

وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر حوالي 12.74 جنيه للبيع، و12.73 جنيه للشراء.

أسعار العملات اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد 24-3-2024 في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 47.00 جنيه للبيع، و46.90 جنيه للشراء.

جاء سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي حوالي 60.17 جنيه للبيع، و59.96 جنيه للشراء.

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 153.094 جنيه للبيع، و148.88 جنيه للشراء.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي حوالي 12.79 جنيه للبيع، و12.76 جنيه للشراء.