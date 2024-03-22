أسعار العملات اليوم الجمعة 22-3-2024 في البنوك

شهدت أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 22-3-2024 حالة من الاستقرار داخل البنوك العاملة ضمن النظام المصرفي المصري، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي 46.62 شراء، 46.72 بيع في البنك المركزي المصري، وفقا لما أعلنته المنصة الرقمية للبنوك.

سعر الدولار في البنوك

سجل سعر الدولار الأمريكي 46.62 شراء، 46.72 بيع، في البنك الأهلي المصري، بينما وصل سعره في بنكي مصر والقاهرة إلى 46.70 شراء، 46.80 بيع.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 12.43 شراء، 12.46 بيع، بينما وصل سعره في بنوك الأهلي ومصر والقاهرة 12.43 شراء، 12.46 بيع.

سعر اليورو في البنوك

سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 50.90 شراء، 51.05 بيع، بينما وصل سعره في البنك الأهلي المصري 51.70 شراء، 50.12 بيع، أما عن بنكي مصر والقاهرة فقد سجل نفس السعر 50.85 شراء، 51.21 بيع.

سعر الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 151.6 شراء، 152.11 بيع، بينما وصل سعره في البنك الأهلي المصري إلى 151.14 شراء، 152.18 بيع، أما عن بنك مصر فسجل سعره 152.02 شراء، 152.44 بيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري وبنك مصر والقاهرة، ثباتا ملحوظا ووصل سعره إلى 12.70 شراء، 12.72 بيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الاسترليني في البنك المركزي المصري 59.50 شراء، 59.70 بيع، بينما وصل سعره في البنك الأهلي المصري إلى 59.20 شراء، 59.82 بيع، وجاء في بنك مصر بسعر 59.44 شراء، 59.92 بيع.