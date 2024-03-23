لماذا يتغير موعد شم النسيم سنويا؟.. «البحوث الفلكية» يجيب

يحل موعد شم النسيم 2024 يوم 6 مايو المقبل، وسيكون إجازة رسمية في المصالح الحكومية والقطاع الخاص، وموعد شم النسيم هو موعد متغير سنويا، لكن ما سبب تغير موعده عاما عن الآخر؟، «الوطن» تجيب على هذا السؤال من خلال التقرير التالي.

وقال الدكتور أشرف تادرس، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، لـ«الوطن»، إن عيد شمّ النسيم هو عيد مصري قديم، كان أجدادنا المصريون يحتفلون به مع مطلع فصل الربيع.

وأكمل «تادرس»: وبعد انتشار المسيحية في مصر في القرن الرابع، واجه المصريون مشكلة في الاحتفال بعيد شم النسيم، إذ أنه كان يقع دائمًا داخل موسم الصوم الكبير المقدس الذي يسبق عيد القيامة المجيد، وفترة الصوم تتميَّز بالعبادة العميقة، مع الامتناع بالطبع عن جميع المأكولات التي من أصل حيواني، فكان هناك صعوبة خلال فترة الصوم في الاحتفال بشم النسيم، بما فيه من مظاهر احتفال.

وتابع: لذلك رأى المصريون المسيحيون وقتها تأجيل الاحتفال شم النسيم إلى ما بعد فترة الصوم، واتفقوا على الاحتفال به في اليوم التالي لعيد القيامة المجيد، والذي يأتي دائمًا يوم أحد، فيكون عيد شم النسيم يوم الاثنين التالي له.