موعد إجازة شم النسيم 2024.. مدفوعة الأجر للقطاعين الحكومي والخاص

ينتظر العديد من الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، معرفة موعد إجازة شم النسيم 2024 وذلك وفقًا لتقويم العام الجديد، إذ سيصادف عيد شم النسيم، 6 مايو المُقبل.

إجازة شم النسيم 2024

وحسب قانون العمل، فإن إجازة شم النسيم 2024، تكون مدفوعة الأجر للقطاعين الحكومي والخاص، وبذلك يتبقى 9 إجازات رسمية، نرصدها خلال السطور الآتية:

إجازات شهر أبريل 2024

تكون إجازة عيد الفطر المبارك في الفترة من الأربعاء 10 أبريل وحتى الجمعة 12 من الشهر نفسه.

تكون إجازة عيد تحرير سيناء يوم الثلاثاء 25 أبريل 2024.

إجازات شهر مايو 2024

تكون إجازة عيد العمال يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024.

إجازات شهر يونيو 2024

تكون إجازة عيد الأضحى المبارك في الفترة من الاثنين 17 يونيو وحتى الأربعاء 20 من الشهر نفسه.

تكون إجازة ثورة 30 يونيو، يوم الأحد 30 يونيو 2024.

إجازات شهر يوليو 2024

تكون إجازة عيد رأس السنة الهجرية يوم الاثنين 8 يوليو 2024.

تكون إجازة المولد النبوي الشريف يوم الاثنين 16 يوليو 2024.

تكون إجازة ثورة 23 يوليو 1952 يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024.

إجازات شهر أكتوبر 2024

تكون إجازة انتصارات أكتوبر 1973 يوم الأحد 6 أكتوبر 2024.