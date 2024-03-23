كاتب صحفي: زيارة جوتيريش لرفح جاءت في توقيت مهم لنقل معاناة غزة للعالم

قال الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، إنَّ زيارة الأمين العام للأمم المتحدة دليل على أن العالم يشاهد ما تفعله إسرائيل في غزة، لافتًا إلى أنَّ العالم يدين جرائم الاحتلال في القطاع بقوة، سواء القصف أو الحصار أو سياسات التجويع والتهجير القسري.

وأضاف «مغاوري»، في مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى العريش ورفح وتوجهه إلى مستشفى العريش لتفقد المصابين الفلسطينيين، في منتهى الأهمية، مؤكدًا على المردود الإيجابي لها وأنها الزيارة الثانية لـ معبر رفح.

وتابع الكاتب الصحفي: «تفقد جوتيريش لمستشفى العريش بصحبة وزير الصحة وعدد من المسؤولين المصريين المرافقين له في هذه الزيارة، وترجع أهمية الزيارة في هذا التوقيت إلى تزامنها مع شدة معاناة أهالي غزة ونقص الأمور الحياتية والإنسانية الهامة لأهالي القطاع».

واستطرد: «على مدار الأشهر الـ 6 الماضية والتي مضت على الصراع بدون حل وقربنا على دخول الشهر السابع والعالم يشاهد ما تقوم به إسرائيل على القطاع من محاولات مستميتة للتهجير القسري لأهالي القطاع».