خبير سياسي: الدول الأوروبية تتوافق مع رؤية مصر بأهمية وقف الحرب على غزة

قال الدكتور أحمد سيد، خبير دولي، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس وزراء هولندا يشير إلى أن مصر هي مركز القرار، وكل زعماء العالم ينتقلون إلى القاهرة باعتبار أن مصر ركيزة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، خاصة في ظل التحديات واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقف التعنت الإسرائيلي في غزة

وخلال مداخلة ببرنامج هذا الصباح، المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلامي رامي الحلواني، بأن الرئيس السيسي يسعى للتأكيد خلال لقاءاته مع قادة العالم على الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية والتحرك المصري على المسارات العديدة، مثل المسارات الإنسانية بضرورة إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية، ووقف التعنت الإسرائيلي والتأكيد على حل الدولتين ورفض مخطط التهجير القسري.

وأشار إلى أن هناك تأكيدا أيضا من الرئيس السيسي على المسار الأمني بالعمل بشكل عاجل لوقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي، ومنع توسع الصراع الإقليمي، وبالتالي هذه الرؤية المصرية تسعى دائما إلى حشد الدعم الدولي للتحركات المصرية.

وتابع: «الكثير من دول العالم خاصة الأوروبية متقاربة تماما مع الموقف المصري بأهمية وقف هذا العنف، لأن هذا يؤدي إلى عدم الاستقرار وتأثيرات سلبية».