يتأخر موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الأحد 24 مارس 2024 بمقدار دقيقة عن اليوم الذي سبقه، حيث يحرص الصائمون على الإمساك في الوقت المحدد لأذان الفجر خلال اليوم الرابع عشر من شهر رمضان الكريم، بالإضافة إلى الحرص على أداء صلاة الفجر في مواقيتها للتقرب إلى الله تعالى في هذه الأيام المباركة، من خلال الإكثار من العبادات والطاعات والحرص على السنن والفرائض وفعل الخيرات.

موعد أذان الفجر في المنيا اليوم

ووفقا لإمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1445 هجرية الصادرة عن قسم النتائج والتقاويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الأحد 24 مارس 2024، الموافق الرابع عشر من شهر رمضان، ستكون في تمام الساعة 4:31 صباحاً.

عدد ساعات الصيام في المنيا اليوم

وحددت إمساكية شهر رمضان 1445 هجرية باقي مواقيت الصلاة في محافظة المنيا ومنها موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الأحد 24 مارس 2024، أما وقت الإفطار فسيكون في تمام الساعة 6:11 مساءً، بعدد ساعات صوم تبلغ 14 ساعة.

وتزداد مدة الصيام تدريجيًا على مدار الشهر الكريم مع انخفاض ساعات الليل مقابل زيادة ساعات النهار، وبالتالي تتغير معها مواقيت الصلاة في المنيا اليوم وهي كالتالي:

الظهر: 12:03 مساءً.

العصر: 3:32 مساءً.

المغرب: 6:11 مساءً.

العشاء: 7:27 مساءً.

ويهتم الصائمين في محافظة المنيا، بالحرص على أداء الصلوات في مواقيتها، والإكثار من قراءة القرآن الكريم، والتصدق على الفقراء والمحتاجين، والإكثار من الدعاء، وقضاء وقت مع العائلة والأصدقاء.