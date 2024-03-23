كاتب صحفي: زيارة جوتيريش تعكس دور مصر غير المحدود في دعم فلسطين

قال أشرف العشري، مدير تحرير جريدة الأهرام المصرية، إن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الثانية لمعبر رفح خلال أشهر معدودة، توضح الدور غير المحدود لمصر وجهودها في القضية الفلسطينية.

وأضاف عبر موقع «skype »، على قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الزيارة تدل أن هناك رغبة مصرية بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة نحو إنقاذ الشعب الفلسطيني وتوفير استحقاقات الدعم له من مستوى إغاثي وطبي ووقائي، ومن نقل الجرحى والمصابين إلى مستشفيات العريش وجزر القناة ومحافظة القاهرة.

مصر تحظى بتقدير دول العالم

وتابع بأن مصر في هذا الشأن تحظى بتقدير دول العالم لأنها الدولة الأولى في العالم التي استطاعت أن تدعم الأشقاء الفلسطينيين وأدخلت 80% من حجم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

جهود مصر لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين

وأشار مدير تحرير جريدة الأهرام، إلى أن مصر أنشأت أكثر من مستشفى داخل خان يونس، ومعسكرات الإيواء وشاركت في الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين، وبعض المناطق اللوجيستية في منطقة رفح، فوسعت المساحة لإستقبال حجم مساعدات المجتمع الدولي.