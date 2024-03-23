يزداد اهتمام المسلمين بمعرفة مواقيت الصلاة، خاصةً موعد أذان المغرب الذي يُحدد موعد وقت الإفطار بعد انتهاء ساعات الصيام، خلال أيام شهر رمضان المبارك، لذا نستعرض موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الأحد 24 مارس 2024.

موعد أذان المغرب في المنيا اليوم

في محافظة المنيا، سيكون موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الأحد 24 مارس 2024، الموافق الرابع عشر من شهر رمضان، في تمام الساعة 6:11 مساءً، وذلك وفقا إلى إمساكية شهر رمضان الصادرة عن قسم النتائج والتقاويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة.

وحددت أمساكية شهر رمضان المبارك 1445 مواقيت جميع الصلاة المفروضة في محافظة المنيا، وهي كالتالي:

الفجر: 4:31 صباحًا

الظهر: 12:03 مساء.

مساءً العصر: 3:32 مساء.

مساءً المغرب: 6:11 مساء.

مساءً العشاء: 7:27 مساء.

عدد ساعات الصيام في المنيا

وتبلغ عدد ساعات الصيام في محافظة المنيا اليوم الأحد 24 مارس 14 ساعة، مع تقدم الشهر ستكون هناك زيادة في مدة الصيام تدريجيًا حتي نهاية الشهر الفضيل.

وبعد معرفة موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الأحد 24 مارس 2024 هناك بعض النصائح الهامة خلال شهر رمضان ومنها الحرص على الصلاة في وقتها، خاصةً صلاة التراويح، وقراءة القرآن الكريم وتدبر معانيه، والإكثار من الدعاء والاستغفار، ومساعدة الفقراء والمحتاجين، وقضاء وقت مع العائلة والأصدقاء.