تصرف مثير لصلاح في أول ظهور بعد فوز المنتخب بقيادة حسام حسن.. ماذا فعل؟

بعد انتصار مثير للمنتخب الوطني في مستهل رحلته ببطولة كأس عاصمة مصر، تتجه أنظار الجماهير نحو محمد صلاح، في انتظار ظهوره الأول مع المنتخب الوطني، تحت قيادة حسام حسن، الذي تولى المهمة خلفًا لروي فيتوريا، بعدما ربطت بعد التقارير وجود أزمة بينهما.. فماذا فعل محمد صلاح في الظهور الأول بعد انتصار المنتخب أمام نيوزيلندا؟

ماذا فعل محمد صلاح في الظهور الأول بعد انتصار منتخب مصر

«بدلة سوداء».. حالة من الغموض أثارها محمد صلاح في الظهور الأول، بعد انتصار المنتخب الوطني، على نظيره نيوزيلندا، في المباراة الافتتاحية من بطولة كأس عاصمة مصر، في إطار مباريات نصف نهائي المسابقة الودية.

محمد صلاح يثير الغموض بصورة جديدة

محمد صلاح نشر صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، يظهر خلالها مرتديًا بدلة سوداء اللون، ويقف وسط الأضواء في مكان يشبه ستوديو التصوير، ما جعل البعض يتوقع أنه يستعد لإعلان جديد أو ظهور استثنائي يجهز له، باعتباره لم يشير بأي معلومات إضافية بجانب الصورة.

محمد صلاح لم يشارك مع منتخب مصر في المعسكر القائم في الوقت الحالي داخل مصر، تحت قيادة حسام حسن، الذي حقق الانتصار الأول في مسيرته مع الفراعنة، بهدف من توقيع مصطفى محمد، في مباراة نيوزيلندا، ليصل إلى نهائي كأس عاصمة مصر، وينتظر الفائز في مباراة تونس وكرواتيا.

حسام حسن مدرب منتخب مصر، أوضح في وقت سابق، أسباب استبعاد محمد صلاح بعد استدعائه في القائمة الأولية للمنتخب، بالتأكيد على أن اللاعب وناديه فضلا عدم انضمامه، من أجل متابعة البرنامج التأهيلي، وإدارة دقائق مشاركته بشكل صحيح، دون أن يتعرض لضغط مباريات من شأنه أن يجدد إصابته الأخيرة، التي ابتعد إثرها عن الملاعب لفترة زادت عن شهرين.