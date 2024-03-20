بعد الكبير أوي.. محمد صلاح يكشف عن مسلسله الثاني المفضل في رمضان

كشف محمد صلاح نجم المنتخب الوطني والمحترف في صفوف ليفربول لمتابعيه عن المسلسلات المفضلة لديه والتي يحرص على متابعتها، إذ يصوّر بعض اللقطات منها ويشاركها مع جمهوره.

واعتاد صلاح على متابعة جميع أجزاء مسلسل الكبير أوي، حتى الجزء الأخير الذي شارك لقطاته عبر حسابه الشخصي على «إنستجرام» مؤخرًا.

محمد صلاح يكشف عن مسلسله الجديد بخلاف الكبير

وكشف اللاعب محمد صلاح عن المسلسل الذي يتابعه خلال هذه الأيام، إذ نشر عبر خاصية القصص المصورة «ستوري» لقطة من مسلسل كامل العدد +1، بطولة الفنانة دينا الشربيني الذي يعرض على شاشات قناة on

دينا الشربيني ترد

وأعادت الفنانة دينا الشربيني صورة «مو صلاح» معلقة: «جعلت يومي سعيد، من ستوري فخر العرب، احنا كمان بنحبك»، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ويعرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة العاشرة على قناة أون دراما اليوم في الأوقات التالية:

يعرض على قناة ON drama الساعة 6:05 مساء، ويتمّ إعادة مسلسل كامل العدد في تمام الساعة 1:30 بعد منتصف الليل.

كما يعرض مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساءا.