تحرك مفاجئ يقلب الموازين بشأن محمد صلاح.. هل تبدأ معركة بين ليفربول وباريس؟

تهب رياح التغيير على ملعب «بارك دي برانس»، بعد سنوات من المحاولات، لعدم مجيء اليوم الذي يودع خلاله الفريق مستقبله المتمثل في كيليان مبابي، الذي اقترب من إنهاء رحلته مع باريس سان جيرمان، لبدء تحقيق حلمه خارج أسوار النادي الباريسي، لكن بعد استسلام «بي إس جي» لمطالبه من سيكون البديل المرتقب؟

محمد صلاح حل باريس السحري لتعويض مبابي

لا شك أن محمد صلاح بات الحل السحري والمنقذ في قاموس كرة القدم، باعتباره أحد أهم نجوم الكرة على مدار السنوات الأخيرة، وتحديدًا في الدوري الإنجليزي وليفربول، بعدما أبرز قدرته على صناعة وتسجيل الأهداف، والمنافسة على الألقاب والإنجازات الفردية والجماعية، ليصبح أحد أهداف باريس سان جيرمان، من أجل تعويض الرحيل المرتقب لكيليان مبابي، بحسب صحيفة «sportsbrief».

المعركة والمنافسة ستكون بين باريس سان جيرمان وليفربول، حال قرر التحرك بشكل رسمي وتقديم عرض للحصول على خدماته، خاصة أن الفريق الإنجليزي لا يملك بديلًا قادرًا على سد الثغرات والفجوات التي سيتركها محمد صلاح بعد رحيله، إلى جانب كونه لا يرغب في التفريط في خدماته دون الحصول على مبلغ خيالي، لتسنح له فرصة التعاقد مع البديل.

محمد صلاح يدخل قائمة سان جيرمان

رغم وصوله إلى عمر الـ31، إلا أن قائد المنتخب المصري، مؤهلًا لسد فجوة لاعب شاب يبلغ من العمر 25 عامًا، إذ يرغب باريس سان جيرمان في وضع استثناء أثناء التعاقد مع صفقة محمد صلاح، في الصيف المقبل، باعتبار أن وجود نجم كبير بحجم الفرعون المصري، قادر على صناعة الفارق التهديفي والهجومي إلى جانب صناعة الأهداف.

الصحيفة أوضحت أن محمد صلاح هو الوحيد في الثلاثينيات من عمره، الذي دخل قائمة البدلاء المحتملين لكيليان مبابي، لكن النادي يعتقد أن الفرعون يمتلك شيئًا لا يمتلكه أي شخص آخر في القائمة، وهو القدرة على الفوز بالمباريات بمفرده.

إدارة باريس سان جيرمان ترى أن البالغ من العمر 31 عامًا، هو الأكثر خبرة في المجموعة، ومع استعداد يورجن كلوب لمغادرة ليفربول في الصيف، يمكن لباريس اختبار الأجواء والانتقال للنجم المصري كبديل قصير المدى لمبابي، فمع وجود صلاح في الريدز، فإن أهداف باريس سان جيرمان تكاد تكون مضمونة.