مصدر بـ«العليا لتراخيص المحال العامة»: نستهدف 5 ملايين نشاط تجاري

قال مصدر باللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 الجاري تطبيقه يستهدف نحو 5 ملايين نشاط تجاري على مستوى الجمهورية، وعلى أصحاب المحلات سرعة التقديم للحصول على ترخيص المحل والتعامل بشكل رسمي على العقار.

الأنشطة التجارية

وأضاف لـ«الوطن» أن هناك فرصة ذهبية أمام أصحاب المحلات للتعامل بشكل رسمي على النشاط التجاري وعدم التعرض لأي مضايقات، لافتا إلى أن المواطن يتعامل مع جهة واحدة من خلال خدمة الشباك الواحد.

خدمة الحي المتنقل

وأشار المصدر، إلى أن المحافظات وعلى رأسها القاهرة تقوم بتسيير حملات ولجان يومية وسيارات الحي المتنقل للمرور على المحلات لتعريف أصحابها بأهمية قانون المحال والحصول على رخصة والأوراق المطلوبة للترخيص، وتقديم كل الإرشادات الخاصة يتطبيق القانون، والعمل على تقديم التسهيلات الممكنة لأصحاب المحلات حيث يتم استهداف نحو 316 نشاطا تجاريا في قانون المحال، والعمل على دمجهم في اقتصاد الدولة والحصول على المزايا التي يقدمها القانون، حيث تسدد رسوم الترخيص مرة واحدة في العمر.