أبرز 6 تصريحات لحلا شيحة في برنامج ع المسرح.. لماذا عملت «لايف كوتش»؟

ظهرت الفنانة حلا شيحة مع الإعلامية منى عبدالوهاب في برنامج «ع المسرح»، المذاع على شاشات الفضائية المصرية وcbc والحياة، ومنصة watch it، أمس الاثنين واليوم الثلاثاء، إذ يعرض على جزءين.

ونستعرض في السطور التالية أبرز التصريحات للفنانة حلا شيحة مع منى عبدالوهاب أمس.

- تحدثت عن الحجاب بأنه خطوة صحيحة وأنه جزء من المجتمع، إلا أنها هذه الفترة غير قادرة على ارتدائه، وأن هذا القرار يكون عن طريق إحساس صادق نابع من الداخل، موضحة أنها سبق وارتدته بسبب شعورها بشيء روحاني بعد كثير من الرؤى في منامها.

ماذا عملت غير الفن؟

- عملت حلا شيحة في مجال اللايف كوتش كونها كانت تمر بمرحلة صعبة على حد وصفها، وكذلك تعرضها لمفترق طرق، سواء بعد طلاقها أو تركها للعمل في التمثيل ثم تركته.

- ترى الفنانة أن السيدات بشكل عام مشاعرهن تكون متقلبة، كما أن المشاعر الداخلية تؤثر على قراراتهن ولديهن رحلة مختلفة عن الرجال وأنه لا يمر على المرأة يوم يشبه الآخر في الشعور والإحساس.

حلا شيحة: ماكنتش داعية ولا حرمت الفن

- أكدت حلا شيحة خلال حوارها مع الإعلامية منى عبدالوهاب، أنها لم تكن داعية، كما أنها لم تختم القرآن مثل ما تردد من البعض الذين اعتقدوا ذلك.

- واعترضت الفنانة على ما تردد أنها سبق وقالت إن الفن حرام، مؤكدة أنها لم تصرح بذلك، وأنها تشعر بحزن عندما تجد الناس يقولون لماذا عادت إلى الفن رغم أنها حرمته؟، وهو لم يحدث، ولكن هناك بعض الأشياء في الفن لا تناسب الجميع ولكنها لم تحرم الفن.

- عملت حلا شيحة في الفن عندما كان عمرها 18 سنة، مشيرة إلى أن نظرتها اختلفت تمامًا عن الفترة الحالية، معلقة على تصريحاتها السابقة مع الإعلامي محمود سعد عندما كانت في عمر الـ20 عامًا، وأنها أخبرته بأنها لن تتزوج شخصا يعمل على منعها عن الفن، أنها تزوجت بعد ذلك اللقاء بـ7 سنوات، وكانت نظرتها عن الزواج تغيرت، إذ شعرت حينها أنها تريد الاستقرار ولا تريد الأضواء والشهرة عكس عندما كانت صغيرة وفي بداية مشوارها الفني.