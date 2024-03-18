سعد الصغير يرد على تصريحات عبدالباسط حمودة ضده: «لو ضربني قلمين هابوس إيده»

ردّ المطرب الشعبي سعد الصغير، على هجوم المطرب الشعبي الكبير عبدالباسط حمودة عليه، وتصريحه بأن «سعد الصغير مش بيغني ده بتاع هلس ورقص».

سبب هجوم عبدالباسط على الصغير

وقال الصغير، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، المذاع على قناتي المحور والنهار: «هاجمني بسبب تصريحات في برنامجكِ وقلت إن مفيش حاجة اسمها تاريخ».

وتابع: «بالنسبة لعبدالباسط، فهو قال إني برقص، لو شافني في فرح وقالي خد ياض وضربني قلمين هوطي أبوس إيده».

تصريحات منسوبة له بشأن الليثي وعمر كمال

وعن التصريحات المنسوبة إليه بخصوص قوله إنه أكثر نجومية من محمود الليثي وعمر كمال، قال: «الليثي لأ، عمري ما أقول كده عليه، لكن عمر كمال لسه طالع وشاكوش برضه، صوتهم أدي مليون مرة، لكن أنا طالع قبلهم وعامل حوالي 15 فيلم».