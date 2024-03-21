«الأمم المتحدة» يقدم نشرة طقس تخيلية لعام 2050.. للتنديد بمخاطر المناخ

قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نشرة طقس عالمية خيالية تنبؤية عام 2050 ويقدمها أطفال داخل استديو مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء المصري وهيئة الأرصاد الجوية، عبر فريق فني متخصص للتصوير والإنتاج، إيمانا بالدور المهم للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية في التأثيرات قرارات الأفراد نحو الحفاظ على البيئة وحمايتها.

التقرير يتخيل حالة الطقس في عام 2050

هذا ودعت النشرة التي تم تصويرها بالشراكة مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وهيئة الأرصاد الجوية المصرية لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن المناخ للأجيال القادمة.

وصور التقرير حالة الطقس في 2050 طبقا لسيناريو التغيرات المناخية، ولا يمثل الواقع، لكن يعكس المستقبل حال لم نتحرك جميعا باتجاه الطاقة النظيفة وللحد من الملوثات، حيث إن هذا الأمر ليس مجرد تقريرا عن الطقس بل هو مستقبل الكرة الأرضية، حيث حذرت «نشرة الأطفال الجوية» المشاهدين من أن ارتفاع درجات الحرارة سيستمر بجلب مزيدا من تأثيرات تغير المناخ الكارثية التي نشهدها حاليًا على الناس والاقتصاد العالمي.

مخاطر المناخ ستؤثر على 94% من أطفال العالم

وأوضحت النشرة أن مخاطر المناخ ستؤثر على 94% من أطفال العالم بتهديدات مختلفة ستواجه الأمن الغذائي، مع ارتفاع محتمل في فواتير دافعي الضرائب على مستوى العالم بما يصل إلى تريليونات الدولارات الأمريكية.

و قال أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «حملة نشرة الأطفال الجوية تضيف صوتًا قويًا من أجل التنبيه للمستقبل الذي سيتحقق بالتأكيد حال لم نتخذ إجراءات مناخية اليوم، وفي حال استمرار الجمود بشأن تغير المناخ سيؤدي ذلك بأن يكون الكوكب غير صالح للسكن بنحو متزايد للأطفال، فلن يمكننا تصحيح المسار إلا إذا تحركنا بسرعة وعلى نطاق واسع، حيث سيشمل ذلك إزالة الكربون من اقتصاداتنا وتعزيز إمكانية حصول الجميع على الطاقة النظيفة بأسعار معقولة».

جدير بالذكر أن حملة نشرة الأطفال الجوية Weather Kids تعد جزءًا من جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إلهام الحوارات المجتمعية البنّاءة، مع حشد العمل بشأن تغير المناخ على الطريق لمفاوضات المناخ COP30، والتي ستعقد في البرازيل عام 2025، حيث سيصادف COP30 الذكرى السنوية العاشرة لاتفاقية باريس للمناخ لعام 2015، وهي فرصة حاسمة لوضع العالم على مسار يتماشى مع الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية لـ1.5 درجة مئوية.