مفتي الجمهورية: الرسول حذرنا من الاستسلام للضغوط النفسية

شدد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، على أن سيدنا محمد ﷺ حذرنا من الاستسلام للضغوط النفسية، والانسياق ورائها بالانفعال أو الغضب أو الحزن الشديد، مؤكدا على أن الضغوط النفسية تؤدي لكثير من الأمراض العضوية والنفسية.

الطب الحديث يؤكد خطورة الانفعالات العصبية

وأوضح «علام»، خلال تقديم برنامجه «حديث المفتي»، المُذاع عبر قناة «الناس»، أن الطب الحديث جاء ليؤكد خطورة الانفعالات العصبية على صحة الإنسان، حيث يسبب الغضب ارتفاعا في ضغط الدم، والحزن الشديد يسبب قصور في عمل القلب.

وأشار المفتي، إلى أن الإسلام اعتنى كثيرًا بالمطعم والمشرب، وجعل الطعام الطيب حلالًا لكي يفيد البدن، وحرم الطعام الخبيث الذي يؤذي البدن ويسبب له مشاكل عديدة ويضره، مستشهدًا بقول الله تعالى في سورة الأعراف: «وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ»، الطيب الذي أحله الله هو ما كثر نفعه وقل ضرره، والخبيث الذي حرمه الله هو ما كثر ضرره وقل نفعه.