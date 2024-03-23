وكيل «صحة الشرقية» يتابع سير العمل بمستشفى منيا القمح المركزي 

مر الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على مستشفى منيا القمح المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، بعد المرور على المجلس الطبي العام بالشرقية.

وضع تصور نهائي لتحسين تنظيم العيادات

وتفقد وكيل وزارة الصحة، في حضور لجنة من مديري الإدارات الفنية بالمديرية، الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وكلف اللجنة بوضع تصور نهائي لتحسين تنظيم العيادات، ونقل غرفة التذاكر والخزينة بالقرب من أماكن تقديم الخدمة بالعيادات، مع تنظيم خطوط السير بها، تيسيرا على المرضى، ومنع التكدس.

كما تفقد «مسعود» الصيدلية الخارجية، موجها بزيادة كميات الأدوية بها، ودعمها من الصيدلية الرئيسية، لتلبية احتياجات المواطنين، الذي يصل متوسط التردد اليومي عليها إلى 600 حالة تقريبا.

تشغيل كرسي الأسنان الجديد بالمستشفى

ومر الدكتور هشام مسعود، على مركز طب الأسنان وجراحة الوجه والفكين، موجها بسرعة التواصل مع الشركة الموردة لتشغيل كرسي الأسنان الجديد بالمستشفى، وزيادة التهوية وتوفير شفاط بمعمل الأسنان بالمركز، مشددا على سرعة الانتهاء من أي إجراءات خاصة بكهنة المستشفى.

وتفقد الدكتور هشام مسعود، قسم الحضانات، ووحدة العناية المركزة للأطفال الجديدة، التي جرى دعمها من النائب أحمد عبد الجواد، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بقدرة 2 سرير عناية أطفال، ومزودة بجهاز تنفس صناعي، و2 مونيتور، و2 سيرنج بامب، بتكلفة تقديرية تصل إلى 1.5 مليون جنيه.

وقدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر لعضو مجلس الشيوخ، على دعمه للخدمة الطبية بالمستشفى، ووجه مدير عام الطب العلاجي، ومسئول الحضانات ورعايات الأطفال بالمديرية، بسرعة توفير القوى البشرية من الأطباء، وتدريب الفريق الطبي، لتشغيل العناية في أسرع وقت، لخدمة المرضى والمواطنين بمنيا القمح.

وفي نهاية الزيارة، عقد وكيل وزارة الصحة، اجتماعا بالجهاز الإشرافي بالمديرية والمستشفى، لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة، وبحث احتياجات المستشفى، لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين به، وبحث أي معوقات قد تؤثر على انتظام سير العمل، ووضع الحلول المناسبة لها.