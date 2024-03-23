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العثور على أسلحة وذخائر في موقع هجوم موسكو الإرهابي

كتب:

منتصر سليمان
03:16 ص | السبت 23 مارس 2024
حادث موسكو

حادث موسكو

عثرت لجنة التحقيق الروسية على أسلحة وذخائر في موقع هجوم موسكو، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.  

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بقلم منتصر سليمان