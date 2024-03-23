العثور على أسلحة وذخائر في موقع هجوم موسكو الإرهابي كتب: منتصر سليمان 03:16 ص | السبت 23 مارس 2024 حادث موسكو عثرت لجنة التحقيق الروسية على أسلحة وذخائر في موقع هجوم موسكو، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: رويترز: الولايات المتحدة حذرت روسيا خلال الأسابيع الأخيرة من هجوم محتمل القاهرة الإخبارية: تنكيس الأعلام في روسيا وإلغاء الحفلات بعد حادث كروكوس روسيا تعلن إسقاط 17 صاروخا فوق بيلجورود 3 أسباب رئيسية لإسقاط روسيا والصين القرار الأمريكي لوقف إطلاق النار بغزة روسيا تعلن مقتل 40 شخصا وإصابة 100 في الهجوم الإرهابي بمدينة كروكوس ردود فعل دولية وتطورات جديدة بشأن حادث روسيا.. والبيت الأبيض: لم نعلم شيئا روسيا حادث روسيا حادث موسكو بوتين بقلم منتصر سليمان