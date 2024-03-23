نقابة الصحفيين تعلن مد حجز وحدات العاصمة الإدارية الجديدة إلى الخميس المقبل

أعلنت نقابة الصحفيين، مد فترة حجز الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى الخميس المقبل؛ نظرا لظروف مواعيد شهر رمضان المبارك.

وأوضحت النقابة أن سعر المتر «15970 جنيهًا» بخلاف نسبة التميز، بمساحات تتراوح من «114م، 136م، 140م» وبيان الوحدات متوافر بمركز الخدمات في النقابة.

- يُسدد 20% من إجمالي قيمة الوحدة كمقدم حجز + 1% مصاريف إدارية، 0.5% من قيمة الوحدة «مجلس أمناء».

- يُسدد 10% من قيمة الوحدة عند الاستلام، بالإضافة إلى وديعة الصيانة المقررة بواقع 5% من قيمة الوحدة مع مراعاة أنه تحددت قيمة تقديرية «1% من قيمة الوحدة» لأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام تحت الحساب تسدد مقدمًا عند التعاقد لحين تحقيق عائد للوديعة، فتستخدم للعام التالي، ويتم عمل التسوية في نهاية العام، على أن يُقسط الباقي وقدره 70% من قيمة الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية بحد أقصى 7 سنوات محمّلة بالأعباء البنكية «سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى + 2% وزارة المالية + 0.5% مصاريف إدارية»، وتقدم شيكات آجلة بقيمة الأقساط قبل الاستلام، ويستحق القسط الأول بعد ثلاثة شهور من تاريخ الاستلام.

شروط الحجز

وتابعت النقابة: التقديم سيكون بمركز الخدمات في الطابق الأول، موضحة أن شروط الحجز لمن لم يسبق له أي استفادة من مشروعات الإسكان بالنقابة من قبل «أراضي – شقق مدينة الصحفيين بالتجمع – سكن أكتوبر – مدينتي – سكن وإسكان مميز العلمين – جنة القاهرة الجديدة – جنة المنصورة – الإسكان الاجتماعي – بيت العيلة – قرية الياسمين» وفي حالة زيادة الأعداد تُجرى قرعة علنية لتبدأ بعدها إجراءات سداد مقدم الحجز.