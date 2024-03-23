نقابة الصحفيين تنظم احتفالية عيد الأم الأربعاء المقبل

أعلنت لجنة المرأة بنقابة الصحفيين تنظيم احتفالية عيد الأم لهذا العام يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة 8:30 مساءً، بالقاعة الكبرى، في الدور الرابع بمقر النقابة.

احتفالية عيد الأم

وأضافت دعاء النجار، مقرر لجنة المرأة بالصحفيين، أن هذا الاحتفال يأتي كتقليد جديد لتكريم نماذج العطاء والتضحيات بين الزميلات الصحفيات فى المؤسسات الصحفية القومية، والحزبية، والخاصة، حيث قامت كل مؤسسة بترشيح زميلة واحدة يراها زملاؤها أنها نموذج للأم المثالية، وذلك بخطاب رسمى به حيثيات الاختيار دون تدخل من اللجنة.

ومن المقرر، أن يتضمن الاحتفال أيضًا تكريم نماذج من أمهات شهداء الوطن الأبرار، والمرأة الفلسطينية رمز الصمود والعطاء.

العصر الذهبي للمرأة المصرية

وأكدت «النجار»، أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى فى عهد قيادة سياسية حكيمة تؤمن بها وبقدراتها، ومكانتها العظيمة فى بناء المجتمع مقدمة تحية تقدير وعرفان لكل امرأة مصرية أم، أخت، زوجة، ابنة، اخترن دائمًا أن يكن السند، والحصن المنيع، ورمز التضحية والعطاء ومصدر الأمن والأمان والاستقرار، فهى مَن صنعت الرجال، والعظماء، والأبطال، وهى مَن أهدت الوطن فلذة كبدها شهيدًا ضحى بروحه ودمائه الذكية فداءً لوطنه، ودفاعًا عن أرضه وعرضه.