مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 13 لأحمد مكي.. هجرس يتنكر في شخصية the mask

بدأت الحلقة 13 من مسلسل الكبير أوي 8 الذي يعرض يوميا على قناة on عقب أذان المغرب، بظهور أهالي المزتريطة في دوار الكبير وكل منهم يتنكر في شخصية مختلفه احتفالا بالهالووين.

هجرس يتنكر في شخصية the mask

واختار «هجرس» التنكر في شخصية the mask الذي قدمها الممثل الأمريكي جيم كاري، إذ ظهر بوجه أخضر ويرتدي بدلة صفراء اللون، ليعتقد الجميع أنه يتنكر في دور محمد هنيدي في فيلم صعيدي بالجامعة الأمريكية، ليؤكد لهم أنه يجسد شخصية فيروس كورونا.

مسلسل الكبير أوي 8

ويضم مسلسل الكبير أوي 8 مجموعة من نجوم الفن وهم: أحمد مكي، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وهشام إسماعيل، وحسين حجاج، وحاتم صلاح.

ويعرض يوميا على قناة on في تمام الساعة 6:05 مساءً عقب أذان المغرب مباشرة، وتُعاد على نفس القناة في تمام الـ3 صباح اليوم التالي للعرض الأول، ومرة أخرى في تمام الساعة 3 مساءً، فضلًا عن عرض حلقات المسلسل عبر منصة «WATCH IT».