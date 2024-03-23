صبري فواز: علاقتي بالدور تنتهي مع كلمة «Cut»

أكد الفنان صبري فواز، أن الأدوار الفنية التي يجسدها في أي عمل فني لا تؤثر عليه في حياته، مشددًا على أنه علاقته بالدور تنتهي مع كلمة «Cut» من المخرج.

الفصل بين المشهد والحقيقة

وأشار «فواز»، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أنه يكون قادر على الفصل بين المشاهد والحياة الطبيعية، ويرى أن الاستمرار في تجسيد الدور وتأثيره على حياة الممثل هي مشكلة لديه ولابد أن يعالجها بشكل سريع.

صبري فواز ينفي الذهاب لطبيب نفسي

وأوضح أن حياته الفنية ما بين «أكشن» و«كات»، مشددًا على أنه لم يذهب إلى طبيب نفسي من أجل العلاج النفسي له بسبب أحد الأفلام أو الأعمال الفنية له، مؤكدًا أنه حالة وجود مشكلة سيذهب التأكيد للعلاج على يد طبيب نفسي.