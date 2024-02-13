صبري فواز لـ«الوطن»: فيلم أهل الكهف واجه مصيرا مجهولا على مدار عامين

قال الفنان صبري فواز، إن فيلم «أهل الكهف» تعرض لأزمات متتالية أدت لتعطله على مدار عامين، كاد أن ينتهي لمصير مجهول، إلى أن تدخل المنتج محمد الرشيدي، وتولى مهام إتمام التصوير وخروج الفيلم للنور.

صبري فواز يتحدث عن فيلم أهل الكهف

أضاف فواز فى تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجسد شخصية الوزير عرموش، وهو شخص ظالم، ويحمل قدر من الشر في شخصيته، لافتا إلى أن الفيلم يتناول قصة أصحاب الكهف الشهيرة والمذكورة في القرآن الكريم.

وأشار الفنان صبري فواز، أن الفيلم تضمن العديد من الأزياء الخاصة والإكسسوارات التي يرجع خروجها بهذا الشكل والابهار لاستايلست العمل.

فيلم «أهل الكهف» بطولة خالد النبوي، محمود حميدة، صبري فواز، غادة عادل، محمد ممدوح، بيومي فؤاد، عبد الرحمن أبو زهرة، وهو مأخوذ عن رواية الاديب توفيق الحكيم، وسيناريو وحوار ايمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.