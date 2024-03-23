مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 13.. طبازة يتنكر في ملابس إلفيس بريسلي

شهدت الحلقة 13 من مسلسل الكبير أوي 8 التجهيز للاحتفال بالهالوين داخل المزاريطة بتنكر نجوم العمل في عدة شخصيات أبرزها «طبازة» الذي ارتدى شخصية مغني الروك إلفيس بريسلي.

وانضم الفنان عبد الرحمن حسن «طبازة» أحد ابناء المزريطة إلى الحفلة التنكرية المقامة في دوار الكبير بمناسبة الاحتفال بالهالوين خلال الحلقة 13 من مسلسل الكبير أوي 8.

طبازة يرتدي ألفيس بريسلي

ودخل طبازة فجأة علي جوني وهجرس وأبناء الكبير داخل دوار الكبير للمشاركة في حفل الهالوين، وهو يغني عددا من الأغاني ويمسك بحيرات، ليعجب جوني بالشخصية التي يجسدها طبازة الذي قال إنه يجسد شخصية أشرف عبد الباقي في فيلم أشيك واد في روكسي، ليشعر جوني باستياء بسبب أن جميع أهالي المزاريطة يرتدون شخصيات لا يعلموا عنها شيئا مثل إلفيس بريسلي.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل الكبير أوي 8

حققت الحلقات الأولى من مسلسل الكبير أوي 8 نجاحا كبيرا وتصدرت عدد من مشاهدها التريند.

ويأتي مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 على قناة on في رمضان 2024 الحلقة 13، في تمام الساعة 6:05 مساءً عقب أذان المغرب مباشرة، وتُعاد على نفس القناة في تمام الـ3 صباح اليوم التالي للعرض الأول، ومرة أخرى في تمام الساعة 3 مساءً، فضلًا عن عرض حلقات المسلسل عبر منصة «WATCH IT».