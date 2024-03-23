التحالف الوطني يوزع كراتين مواد غذائية على 5 آلاف شخص في القليوبية

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، جهوده المستمرة، في إطار خطته لموسم شهر رمضان الكريم 2024، من خلال المؤسسات وأمانات التحالف بمختلف المحافظات.

إقامة معرض للسلع الغذائية المخفضة

وفي هذا الصدد، أوضح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في بيان له، أن أمانة التحالف في محافظة القليوبية تستهدف توزيع كراتين مواد غذائية لـ5000 مستهدف، بميزانية تصل لـ2 مليون جنيه، بالإضافة إلى إقامة معرض سلع غذائية مدعمة لـ5000 مستهدف بميزانية تصل لـ1215000 جنيه.

توزيع 27 ألف شنطة

وأضاف التحالف، أن أمانة القليوبية تستهدف أيضا توزيع 27 ألف شنطة تشمل محتوياتها عبوة زيت، 3 أكياس مكرونة، 3 كيلو أرز، 2 كيلو سكر، سعر الشنطة 240 جنيها خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى توزيع 7500 جوال تشمل محتوياتها 4 أكياس مكرونة، عبوة زيت، عبوة سمنة، 3 كيلو أرز، 2 كيلو سكر، سعر الشيكارة 320 جنيها، إلى جانب توزيع 7000 كرتونة تشمل محتوياتها عبوة زيت، عبوة سمنة، 4 أكياس مكرونة، 4 كيلو أرز، 2 كيلو سكر، سعر الكرتونة 370 جنيها.