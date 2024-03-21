رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

التحالف الوطني للعمل الأهلي يوزع 4400 كرتونة مواد غذائية بقنا

كتب:

رجب آدم
05:37 م | الخميس 21 مارس 2024
مواد غذائية

مواد غذائية

قالت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة قنا، إن التحالف الوطني للجمعيات الأهلية، تمكن توزيع مئات الكراتين من المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا في في نجوع وقرى محافظة قنا خلال الأيام الماضية بمناسبة شهر رمضان الكريم 2024.

التحالف الوطني للعمل الأهلي 

أكد حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة قنا، أن جمعية صناع الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، تمكنت من توزيع 4000 كرتونة مواد غذائية على الأسر الاكثر احتياجا في نجوع وقرى محافظة قنا.

الأورمان توزع مواد غذائية 

وتابع في بيان صحفي، أن جمعية الأورمان فرع قنا وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تمكنت من توزيع 400 كرتونة مواد غذائية على أسر حياة كريمة ، فضلا عن مساعدات أخرى.

وتابع أن هذه توزيع السلع الغذائية من قبل جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي ، يسير بمعدله الطبيعي منذ شهر رمضان ، لافتا أن عمليات التوزيع تتم وفق كشوف مديرية التضامن الاجتماعي ، حيث تشمل المطلقات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة في القرى والنجوع والذي يتلقون دعما ماديا وفق بحوث وحدات الشؤون الاجتماعية.

أكد أن القوافل الغذائية التي يقوم عليها التحالف الوطني للعمل الأهلي في محافظة قنا سوف تشمل جميع الأسر الأولى بالرعاية.

اقرأ المزيد:

مؤسسات التحالف الوطني تستكمل مساعدات الأسر الأكثر احتياجا في رمضان

برعاية التحالف الوطني.. 20 ألفا و500 وجبة إفطار يومية للبسطاء بالفيوم (صور)

مسلمون ومسيحيون على مائدة واحدة في إفطار التحالف الوطني والإنجيلية

تحت مظلة التحالف الوطني.. «الإنجيلية» تنظم إفطارا لـ2000 مواطن في الأسمرات

«التحالف الوطني»: العاشر من رمضان يوم التضحية والعزة والكرامة
بقلم رجب آدم